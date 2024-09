Jannik Sinner, terremoto prima della finale: a NY sono crollate le temperature

08 settembre 2024 a

a

a

Manca sempre meno all'attesissima finale dello Us Open, che vedrà per la prima volta un italiano contendersi il titolo di miglior giocatore del torneo. Jannik Sinner è, secondo tutti, il favorito. Oltre a essere il numero uno al mondo, l'azzurro arriva da un periodo complicato dopo le polemiche scoppiate in seguito alla positività al test antidoping di Indian Wells. Ma l'altoatesino ha dimostrato di essere finalmente uscito dal periodo buio. E, vittoria dopo vittoria, avrà l'occasione di causare un bel mal di pancia ai suoi detrattori. Nick Kyrgios su tutti.

Di fronte, però, troverà un avversario difficile da sconfiggere. Fritz, il padrone di casa del torneo, è alla prima finale di un grande slam in carriera. Ma è in un ottimo stato di forma. I due si affronteranno per la terza volta. Il bilancia è di uno a uno, con Jannik che si è portato a casa l'ultimo match disputatosi proprio a Indian Wells. Che scherzo del destino.

L'errore contro Taylor Fritz che può costare carissimo a Sinner: l'allarme di Ljubicic

Intanto, preoccupano le condizioni metrologiche di New York. Nella Grande Mela si è infatti registrato un drastico crollo delle temperature, con un aumento del vento. Un clima molto diverso rispetto a quello riscontrato nei giorni scorsi. Poco male: un altro avversario da battere per Jannik Sinner.