Sinner vince gli Us Open? Lo sfregio di Kyrgios: la foto che sconcerta il mondo del tennis

09 settembre 2024 a

a

a

Che Nick Kyrgios non sarebbe stato "accogliente" nei confronti di Jannik Sinner, lo aveva detto lo stesso campione australiano, fermo da tempo ai box e convertitosi oltre che in polemico commentatore su X anche in intervistatore ufficiale al termine delle partite degli Us Open. Ma che potesse diventare anche un "rosicone", francamente, se lo aspettavano in pochi.

Dopo aver dichiarato guerra al 23enne di San Candido, criticato ferocemente per il caso doping e l'affaire Clostebol (risolto con l'eliminazione dei punti conquistati a marzo a Indian Wells, a lui invocava addirittura "due anni di squalifica") Kyrgios ha trattato freddamente Sinner per tutto il torneo a Flushing Meadows, pur non incrociando mai il microfono con l'azzurro.

Al termine della finale di domenica sera vinta dall'italiano contro il beniamino di casa Taylor Fritz, in tanti attendevano se non la pace, perlomeno una tregua: l'australiano avrebbe potuto dire qualcosa di carino nei confronti del numero 1 del ranking Atp, al suo secondo Slam conquistato nel 2024 dopo gli Australian Open a inizio anno. Anche perché qualche giorno fa aveva riconosciuto per interposta persona (condividendo un tweet) i meriti psicologici di Jannik, la sua capacità di sostenere il peso di una pressione così forte data dall'inchiesta (tenuta segreta al mondo, come da prassi) e poi dalle reazioni in certi casi davvero esagerate e velenose dei colleghi. Invece, ecco il colpo di scena: Kyrgios ha sì commentato la finale dell'Arthur Ashe, e non poteva davvero essere altrimenti, ma dedicando poche ma commosse parole allo sconfitto.

"Forza campione. Che paio settimane pazzesche, Taylor Fritz, dovresti essere estremamente orgoglioso di te", ha scritto l'australiano su X condividendo la foto di Fritz quasi in lacrime. Nessun riferimento, insomma, al trionfatore. Estremo gesto di sportività nei confronti di Fritz o, sospetta più d'uno, un altro "sfregio" al Rosso? In ogni caso, Sinner si è consolato due volte: vincendo e baciando la fidanzata Anna Kalinskaya negli spogliatoi. Che, per inciso, è l'ex di Nick.