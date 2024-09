Maignan e Mbappè, la rissa nello spogliatoio: "Attaccato al muro", caos dopo l'Italia

12 settembre 2024 a

La disastrosa sconfitta della Francia contro l'Italia in terra transalpina non è andata giù a diversi giocatori. In primis, al portiere del Milan Mike Maignan, che si è fitto violare la propria porta con tre schiaffi azzurri: Di Marco, Frattesi e poi Raspadori. Tra i calciatori dei blues sotto accusa c'è - per forza di cose - anche la stella del Real Madrid Kylian Mbappé. Il nuovo acquisto dei blancos è parso un lontanissimo parente di quello che aveva ammaliato il mondo al Parco dei Principi con la divisa del Paris Saint Germain.

Stando a quanto riporta il quotidiano francese L'Equipe, l'attaccante è stato al centro di tensioni con alcuni compagni nello spogliatoio dello stadio di Parigi. Mike Maignan lo avrebbe infatti attaccato con veemenza per la deludente prestazione. Ma, sempre secondo il principale giornale sportivo della Francia, il fuoriclasse del Real non avrebbe reagito in alcun modo.

"Non fa più paura a nessuno": Mbappè è (già) finito? Chi lo stronca dopo l'Italia

Nella gara successiva - quella contro il Belgio - Mbappé è stato relegato in panchina dal ct Didier Deshamp. La fascia di capitano è andata invece a N'golo Kanté, che al momento sta svernando in Arabia Saudita. E la decisione dell'allenatore ex Juve ha alimentato ancora di più le indiscrezioni riguardo le tensioni che ci sarebbero state all'interno dello spogliatoio della nazionale francese. La Federazione, dal canto suo, ha fatto trapelare che ha la fascia a Kanté perché "era l'unico ad aver accumulato più di 60 presenze". Il clima, però, è tutt'altro che sereno.