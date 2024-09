Lele Adani, "dopo la finale giochi erotici con quella ragazza": bomba hard

12 settembre 2024 a

Quella sera che Lele Adani vinse la Coppa Italia, se la portò a casa e la sfruttò per un piccante incontro con alcune ragazze. Il racconto, ormai diventato virale nel giro di poche ore, è dello stesso ex difensore di Inter, Brescia e Fiorentina e oggi tra i più apprezzati e discussi commentatori in tv (in Rai) e sui social.

Era il 2001, e con la maglia viola il difensore centrale oggi 50enne si aggiudicò appunto la Coppa Italia, superando il Parma in finale con un successo in trasferta 1-0 al Tardini (gol dell'ex Vanoli all'87') e un pareggio in casa al Franchi per 1-1 (decisiva la rete di Nuno Gomes dopo il vantaggio di Milosevic per gli emilian). Nell'ultima puntata del suo show Viva El Futbol, il simpatico Lele ha pensato bene di raccontare un aneddoto decisamente vietato ai minori riguardo alla sera della sesta Coppa nella storia della Fiorentina.

"Pareggiammo 1-1 al ritorno con gol di Nuno Gomes, ma all'andata avevamo vinto 1-0 espugnando il Tardini con gol di testa di Paolo Vanoli (oggi allenatore del Torino, ndr). Io, Paolo, ti ringrazio, perché il differenziale l'hai messo te per portare a casa il trofeo", spiega Adani partendo da una analisi tecnica. Per poi salpare nel mare del proibito: "La sera in cui vincemmo portammo la coppa con noi a cena in un bel ristorante di Firenze. Festeggiammo con amici e parenti". Solo dopo, però, viene il bello.

"Dopo la cena, verso le 2 o le 3, quella coppa sparì, non si trovava più. Ebbene, tornò nello spogliatoio il pomeriggio dopo alla ripresa degli allenamenti. Sorpresa: "La notte la coppa venne a casa mia e fu testimone di una notte di fuoco con una ragazza. Io la rubai, la portai via dalla cena e rimase tra me e questa ragazza, fu strumento di giochi erotici con lei". Il trofeo è poi tornato al suo posto nel giro di poche ore: "Il giorno dopo, pulita bene come si doveva, l'ho riportata lucida e splendente nello spogliatoio del Franchi. Insomma, Paolo, grazie, lo devo a te con il tuo gol all'andata". Una notte da leoni, roba per cuori forti. E non ci riferiamo ai tifosi viola in festa.