Inter, il retroscena di Lele Adani: "Marotta ha già preso questi tre calciatori"

"L'Inter deve prendere Darmian e con lui è andata due volte in finale di Champions - ha proseguito -. Chi avrebbe mai detto che ci sarebbe andata anche con Asllani? E Acerbi che ha ‘ messo in panchina ' de Vrij? Quando eravamo in Brasile a commentare il Mondiale fu il miglior difensore. Chi di voi, quando Dimarco era al Sion, pensava che potesse essere lo stesso di oggi? E questo vale anche per Bonnie ".

Infine, una riflessione sulla capacità d'acquisto della società nerazzurra: "L'Inter non può permettersi di spendere 60 milioni per Koopmeiners come la Juve. E questo non lo dico ma la storia recente del club che non può comprare Kvara e depotenziare il Napoli come quando la Juve prendeva Higuain a 90 milioni, Pjanic a 60, Bremer a 50 o Kulusevski a 40".