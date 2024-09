Jannik Sinner, occhio: c'è Elisabetta Gregoraci? Come beccano coach Vagnozzi

22 settembre 2024 a

a

a

Dopo aver celebrato il successo di Jannik Sinner agli US Open, dove ha svolto il ruolo chiave di allenatore, l'allenatore che prima di Flushing Meadows ha impresso la svolta ad ora decisiva nella carriera dell'altoatesino, Simone Vagnozzi si è ritrovato in un contesto del tutto diverso. Dalla frenesia del campo da tennis, infatti, Vagnozzi si è spostato alla Milano Fashion Week 2024 per assistere alla sfilata del suo amico e conterraneo Jerry Tommolini, fondatore del celebre brand di beachwear, Pin-up Stars.

Il coach di Castorano, che gestisce con successo una rinomata Academy Tennis a San Benedetto del Tronto, ha avuto l'opportunità di rilassarsi e godersi uno spettacolo completamente diverso dal solito, ben lontano dai campi da tennis. Questa volta, lontano dai riflettori perennemente puntati su Sinner (con un pizzico di ironia, ovviamente), Vagnozzi ha potuto ammirare in passerella celebrità come Elisabetta Gregoraci in splendida forma, oltre a Natasha Stefanenko, Laura Barriales, Tania Cagnotto e molti altri nomi noti nel mondo dello spettacolo. Un momento di spensieratezza e leggerezza, particolarmente gradito dopo giorni difficili per le Marche, piagate da maltempo e alluvioni.

Per inciso, lo stesso Jannik Sinner si trovava a Milano per la Fashion Week: era seduto in prima fila alla sfilata di presentazione della collezione primavera-estate 2025 di Gucci, griffe della quale il ragazzo di San Candido è uno dei volti di punta (indimenticabile il borsone Gucci con cui in divese occasioni si è presentato in campo).