Jannik Sinner, è morta zia Margith: il campione sconvolto in Cina

23 settembre 2024 a

a

a

Lutto per Jannik Sinner (Ftg). È morta a 56 anni la zia Margith, alla quale il campione altoatesino aveva dedicato un commosso pensiero dopo la vittoria storica agli Us Open. Il numero 1 al mondo del tennis è appena arrivato in Cina, dove prenderà parte ai due tornei di Pechino e Shanghai prima di rientrare in Europa, per le Atp Finals e le finali di Coppa Davis.

"Ricordatelo...": Cobolli, la frase sussurrata ad Alcaraz fa esplodere i tifosi di Jannik Sinner

Questo è il testo del necrologio online: “Margith si è addormentata per sempre nella sua amata casa. Accompagneremo la nostra cara Meggi martedì 24 settembre alle 13:45, partendo dalla chiesa dell'ospedale, alla chiesa parrocchiale di Villabassa per la funzione di commiato. La celebrazione potrà essere effettuata tramite il canale YouTube dell'unità pastorale Alta Pusteria. La tumulazione dell'urna avverrà in un secondo momento con i familiari e gli amici più stretti. Con affetto e gratitudine: tuo marito Karl con il tuo amato figlio René, i tuoi genitori Giuseppe e Maria, tua sorella Siglinde con Hanspeter, Jannik e il figlioccio Mark con Lisa, i tuoi cognati, cognate, nipoti e nipoti, la tua figlioccia Anna, tua suocera Emma, ????tutti i parenti e amici. I nostri ringraziamenti vanno a tutto il team dell'Ospedale di Brunico, in particolare al reparto di cure palliative della Dottoressa Monika Hilber. Un grande ringraziamento all'adorabile vicinato e alle sue migliori amiche Petra, Margit, Helga, Petra, Manu e Mariedl per il loro caloroso sostegno”.