Inter-Milan, il crollo di Lautaro Martinez in tv: "Bobo, sono in ritardo"

Lautaro non c’è, l’Inter neppure. Il derby di Milano l’ha deciso il Milan per 2-1, grazie al colpo di testa di Matteo Gabbia all’89’. Una domenica storica per i rossoneri, che rompono il filotto di sei k.o. nei derby e risalgono la china in classifica, salvando la panchina traballante di Paulo Fonseca.

Il ‘Toro’ Lautaro Martinez invece non si è ancora sbloccato, dopo aver segnato 103 gol in maglia nerazzurra. Lo ha ammesso chiaramente a Dazn, parlando con l’ospite (ed ex attaccante nerazzurro) Christian Vieri: “Non hai voluto superare Bobo perché siete a 103 gol pari pari?”, è la domanda rivolta da Giorgia Rossi in studio. "Sto facendo fatica Bobo”, è stata l’ammissione dell’argentino, che spiega tutta la difficoltà vissuta in questo momento dall’attaccante.

Lautaro da capitano si è preso comunque tutte le responsabilità: “Me la sento addosso e so che non sto facendo il lavoro dell'anno scorso”. Vieri ha poi risposto subito: "Ma vai tranquillo, sei troppo forte e non hai problemi. Non metterti addosso troppa pressione per queste 5 partite con zero gol, i gol arriveranno". Lautaro ha ringraziato l'ex attaccante nerazzurro e prosegue nel suo ragionamento: "Io cerco sempre di lavorare anche quando le cose vanno bene per alzare il livello, ma quando uno si sente in ritardo come mi sento io deve cercare di lavorare il doppio, di aiutare la squadra che è sempre quello che ho fatto".

L’argentino ha infine concluso: "Dobbiamo cercare di alzare tutti il livello, io per primo mi assumo la responsabilità come capitano della squadra, sono in ritardo. A volte capita e sarò il primo ad arrivare ad Appiano a lavorare zitto e dare una mano alla squadra". E poi un avvertimento alla squadra: "Dobbiamo migliorare tantissimo, abbassare la testa, pedalare e lavorare"