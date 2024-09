Jannik Sinner, le immagini dalla Cina: mai visto così, per gli altri è finita?

25 settembre 2024 a

Eccolo, Jannik Sinner, pronto a tornare in campo in Cina per il Masters 500, ovviamente da numero 1 al mondo e forte del trionfo agli Us Open. E le immagini che arrivano dall'Asia ci mostrano un tennista sereno, convinto di sé, sicuro e spensierato. Insomma, il peggio sembra davvero essere alle spalle: il caso-Clostebol, le ombre e il fango, sembrano essere pronti per l'archivio.

Già, l'altoatesino scherza, ride, si gode il momento d'oro. Da Pechino le immagini parlano chiaro: in conferenza stampa, Jannik emana energie positive. E anche con il nuovo team, che ha accolto il preparatore Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio, il feeling pare perfetto, potente.

Non che prima le cose non andassero, anzi. Già, Sinner ha vinto negli Usa nonostante il caso Clostebol, diventato di dominio pubblico proprio all'inizio del torneo. Secondo Slam in carriera per lui, secondo Slam in una stagione già leggendaria dove sta dominando la classifica Atp. Dopo Pechino, in calendario Shanghai e Vienna, oltre ovviamente alla Coppa Davis. Infine gli Atp Finals, a Torino, forse l'obiettivo più ambito: a Jannik manca ancora una vittoria di fronte al pubblico italiano. E vedendo quel sorriso, quella forza, ora l'obiettivo sembra più possibile che mai.