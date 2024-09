Luna Rossa si fa fregare alla seconda regata: 1-1 con Ineos-Britannia, cosa accadrà sabato...

26 settembre 2024 a

Ineos Britannia vince la seconda regata delle finali di Louis Vuitton Cup e pareggia i conti con Luna Rossa che si era aggiudicata la prima. Nel mare antistante Barcellona gli inglesi hanno avuto la meglio sull’AC75 italiana nel secondo match race della finale di Louis Vuitton Cup che si disputa al meglio dei 13 regate: il primo team che arriverà a sette successi vincerà la manifestazione riservata agli sfidanti e otterrà il pass per la 37esima Coppa America competizione velica c’è il defender, ovvero il Team Emirates New Zealand.

Domani giornata di riposo. Luna Rossa e Ineos Britannia torneranno in acqua per altri due match race sabato prossimo. "Sappiamo tutti che in Italia la Coppa America è un sogno. L'abbiamo inseguito questo sogno per molti anni, anche prima che io nascessi. Ora abbiamo una possibilità e dobbiamo sfruttare questa occasione", ha detto Francesco Bruni, timonerie di Luna Russa, nella conferenza stampa della vigilia della finale della Louis Vuitton Cup. Insomma la sfida con gli inglesi resta apertissima. E di fatto Luna Rossa sogna di poter sfidare New Zeland per la Coppa America. Quella coppa sfiorata tante volte ma mai portata in Italia. Si gareggia alla meglio delle 13 regate. La finale di Vuitton Cup prevede due match race oggi poi sabato, domenica e il primo ottobre, il 2, il 4 e l'eventuale regata decisiva sabato 5 ottobre.