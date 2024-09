Luna Rossa, Antonio Vettese stravolge lo scenario: "Mai verificate queste condizioni"

26 settembre 2024 a

a

a

Luna Rossa ha perso la seconda regata di giornata della finale della Louis Vuitton Cup. Il Team Prada Pirelli, che aveva vinto la prima sfida, è stata battuta da Ineos Britannia che si porta ora sull'1-1 nella competizione al meglio delle 13 regate. "Queste condizioni di vento non si sono mai verificate in questa Coppa America. È particolarmente difficile per barche ed equipaggio", aveva spiegato il commentatore di Eurosport Antonio Vettese nel pre-gara.

Ma dopo il risultato della Luna Russa, il giudizio non è poi così severo. "Vediamo il bicchiere mezzo pieno - ha sottolineato Vettese -. Luna Rossa è stata più vicina di quanto lo sia stata alla regata precedente all'avversario. Questo fa pensare che abbia un pochino di vantaggio di velocità e che sia in grado di reagire un po' di più. Anche se in queste condizioni essere davanti diventa un po' definitivo, decisivo. Mi spiace un po' che Luna Rossa non abbia usato l'ingresso a mura dritta. La partenza non è stata smagliante come poteva essere. Forse - ha poi aggiunto - era un po' in anticipo e non è stata precisissima".

"C*** boys, vaff***": il video (pazzesco) di Luna Rossa, volano insulti sul traguardo | Guarda

"È stato davvero complicato a causa delle condizioni del vento e del mare mosso, abbiamo fatto un grande lavoro. Sono orgoglioso del team, abbiamo recuperato anche qualche piccolo errore commesso. È normale, qui in acqua si volava e ci sono dei momenti di perdita di controllo". Così a Sky Sport Francesco Bruni, skipper di Luna Rossa dopo la vittoria nella prima regata della finale della Louis Vuitton Cup contro Ineos.