Thiago Motta, l'annuncio spiazza la Juve: "Non l'ho mai fatto prima..."

"Non l'ho mai fatto prima...". Nel corso della conferenza stampa pre-Genoa, Thiago Motta ha sorpreso tutti i giornalisti in sala. "Vi svelo la formazione che giocherà a Marassi", ha dichiarato il tecnico della Juventus. Una mossa inedita per l'allenatore bianconero, che forse fa parte di una strategia in vista del delicato match di campionato contro i rossoblù. Davanti, la Vecchia Signora si affida alle sue certezze: Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz e Vlahovic sono intoccabili. Ma è in porta, difesa e centrocampo che si nascondono le sorprese.

Danilo torna titolare nella Juventus, dopo un inizio di stagione da relegato in panchina. Al suo fianco gli inamovibili Bremer e Kalulu e poi c'è il prodotto del vivaio Rouhi, che agirà da terzino. In porta Perin fa rifiatare il super Di Gregorio e a centrocampo Fagioli sostituisce Locatelli, protagonista di ottime prestazioni sia in campionato sia in Champions. Riconfermato, invece, Wes McKennie.

"Una buona settimana di lavoro, abbiamo dato continuità cercando di migliorare quello che sappiamo - ha spiegato Thiago Motta -. I tiri da fuori sono importanti come tante altre cose, come creare situazioni da goal, possiamo migliorare su tutto, anche in fase difensiva Come sempre, partita come le altre di Serie A, una squadra forte da affrontare con responsabilità, concentrati su quello che dobbiamo fare e portando la partita dalla nostra parte".