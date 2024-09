Milan, Theo Hernandez eguaglia il record di Maldini. La replica di Paolo: "Qual è la differenza"

28 settembre 2024 a

Il Milan è tornato. È vero, l'avversario sconfitto nell'ultima partita di campionato - il Lecce - non era di quelli ostici. Ma intanto i rossoneri sembrano aver ritrovato quell'entusiasmo che in molti avevano dimenticato prima del derby della Madonnina. San Siro sta diventando un fortino per Paulo Fonseca. E le sue stelle continuano a dare spettacolo. Sembra ormai un lontano ricordo quelle immagini che ritraevano Theo Hernandez e Rafa Leao mentre si tenevano a debita distanza nel corso del cooling break. Il terzino francese sembra tornato quello delle passate stagioni.

Con il gol siglato contro la squadra allenata da Gotti, Theo Hernandez ha eguagliato il record - ovviamente di Paolo Maldini - di gol segnato da un difensore con la maglia rossonera: addirittura 29. "Vittoria e 29 gol con il Milan - ha scritto il terzino francese sui social -. Felice di eguagliare il mio idolo Paolo Maldini!! Forza Milan".

Si dà il caso che è stato proprio l'ex capitano del Diavolo, quando ancora era dirigente a Milanello, a portare l'ex Real alla corte della Madonnina. "Grande Theo - la replica di Paolo Maldini -. La piccola differenza è che io ci ho messo 25 anni, a te ne sono bastati cinque. Sei speciale".