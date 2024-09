Sinner, come lo presentano gli arabi nello spot del Six Kings Slam: sconcerto mondiale

30 settembre 2024 a

Jannik Sinner e il suo volto quanto valgono? Il valore è inestimabile. Quello che è certo è che il numero uno al mondo ha diversi sponsor, compare in televisione spesso (nelle pubblicità De Cecco, Fastweb ecc…) e non smette di far parlare di sé. Anche in negativo, dopo il ricordo della Wada per il caso del contagio indiretto da Clostebol.

Sinner è un volto da star che, nelle ultime ore, è stato ripreso anche al posto di quello del David di Michelangelo, la nota scultura conservata nella Galleria dell'Accademia a Firenze. È successo nel video promozionale del Six Kings Slam, torneo di esibizione di lusso in programma dal 16 al 19 ottobre in Arabia Saudita, a Riyad. Sinner, al posit della fionda, tiene in mano una racchetta.

Il tennista, attualmente impegnato nell’Atp di Pechino — è al terzo turno contro il ceco Lehecka (oggi il via alle 13.20 italiane), dopo i successi contro Jarry e Safiullin — prenderà parte all’evento saudita che non fa parte del circuito Atp ma garantisce 1,5 milioni di euro a ciascun partecipante, sei invece al vincitore.

Oltre al tennista altoatesino parteciperanno Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune. Intanto però Jannik si concentra sul campo e non vuole pensare al ricordo della Wada che ha rimandato il caso al Tas di Losanna. Il 23enne si è detto "deluso e amareggiato — ha detto da Pechino — Non ho nulla da nascondere e, come ho fatto per tutta l'estate, collaborerò pienamente con il processo d'appello e fornirò tutto ciò che è necessario per dimostrare la mia innocenza ancora una volta".