Jannik Sinner, il lob calcolato al millimetro: il colpo "da computer" annichilisce Alcaraz

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz non è stata solo la finalissima del China Open. Ma è stata anche la sfida tra i due giocatori più talentuosi della loro generazione. In campo, il numero uno al mondo - il nostro Jannik - e il numero 3 della classifica Atp. Un duello che è destinato a ripetersi nei prossimi anni, con i due campioni che si potrebbero dividere i grandi slam. E che a Pechino ha visto lo spagnolo avere la meglio sull'azzurro in tre set.

Il match di Pechino è stato equilibratissimo. Il primo set si è deciso solo al tie-break, con l'azzurro che si è riconfermato infallibile quando i punti cominciano a diventare decisivi e la racchetta scotta. Il secondo, invece, è stato portato a casa da Carlos Alcaraz, dopo un ottavo game combattuto fino all'ultimo scambio. Al terzo, invece lo spagnolo si è portato a casa il match. Ma Jannik Sinner ha dato prova di grandissime abilità balistiche, in occasione di un punto proprio del secondo set.

Siamo nell'ottavo game del secondo set. Serve Carlo Alcaraz, che spara un bolide. Sinner intercetta la pallina come può e riesce a rispedirla al mittente. Ma lo spagnolo arriva di gran carriera e smasha la palla. A quel punto, l'altoatesino recupera la pallina e con un lob delizioso scavalca lo spagnolo che non riesce a raggiungere la pallina. Punto per Jannik.