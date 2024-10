Grosseto, l'allenatore perde la testa contro i suoi: "Li faccio sbranare dai cani"

03 ottobre 2024 a

Il Grosseto perde 5-2 il derby contro il Livorno? I tifosi la prendono male, m l'allenatore peggio. E il video del raptus in conferenza stampa di Roberto Malotti non può non diventare virale alla velocità della luce.

I maremmani giocano in Serie D ma certe partite valgono come una finale di Champions League. Tu chiamali, se vuoi, campanili. In Toscana, d'altronde, in materia sono esperti massimi. Secondo mister Malotti a mancare in campo è stata la grinta, quella che Lele Adani ama chiamare "garra" sudamericana. E per questo sul banco degli imputati ci finiscono i giocatori. Più che un processo mediatico, è una "crocifissione in sala mensa".

"Li fo sbranare dai cani" è il passaggio cult della conferenza del tecnico, che nelle battute iniziali tenta quasi di prendersi parte della responsabilità della debacle: "Le figure di domenica non si fanno più, ve lo garantisco io. La colpa è mia, ca***o, perché sono stato un presuntuoso. Ho pensato che anche da soli potessero fare e invece non è così, li devo trascinare io, non devo più prendere squalifiche. Sono una f***. La società mi dovrebbe multare, mi dovrebbe levare lo stipendio per quattro mesi... Continueranno a essere così? Li picchio io, li fo sbranare dai cani, perché chi ci sta deve essere grossetano fino all’anima e questa maglia se la deve cucire addosso".