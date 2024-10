Donnarumma, incubo Psg: come regala due gol all'Arsenal in Champions

02 ottobre 2024 a

Per il Paris Saint-Germain è un k.o. che fa male quello contro l’Arsenal all’Emirates Stadium. La squadra di Luis Enrique è caduta contro quella di Arteta dopo i gol di Havertz e Saka. L'equilibrio del match è sparito alla metà del primo tempo, dopo un'iniziativa di Trossard.

Il centrocampista dei Gunners ha messo un cross velenoso in area, letto malissimo dai difensori del Paris Saint-Germain e poi anche da Gigio Donnarumma, che uscendo malissimo, completamente a vuoto. Tentando l’uscita alta in totale ritardo, l’ex Milan ha reso la vita facile ad Havertz che ha colpito di testa e lo ha anticipato nettamente, mettendo la palla in rete.

Insomma, un altro tentativo fallito, che nella sostanza rimarca un po’ quello visto con l’Italia contro l’Irlanda del Nord. Una serata storta per il campano, tradito anche nel raddoppio di Saka al 35’, quando una serie di finte lo ha ingannato. Anche in questa occasione niente da fare per il portiere azzurro, che sulla punizione laterale del giocatore ha "bucato" l'intervento, tradito dal mancato tocco di compagni e avversari in un'area di rigore affollata. Insomma, una serata del tutto negativa.