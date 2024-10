Juve, miracolo-Champions: super Vlahovic, batte il Lipsia in 10 in rimonta. Bologna, ko e rimpianti a Liverpool

02 ottobre 2024 a

Soffre, lotta e vince: la Juventus di Thiago Motta strappa 3 punti pesantissimi a Lipsia, in casa del Red Bull, e resta a punteggio pieno in Champions League, due successi su due.

Una notte durissima ed esaltante in Germania: Bremer e Nico Gonzalez si fanno male nei primi 10 minuti, i bianconeri vanno sotto due volte per colpa dello sloveno Sesko (gran botta il primo, su rigore il secondo dopo mani di Douglas Luiz) poi riacciuffano il pari con una doppietta di un Vlahovic finalmente scatenato (splendida la seconda rete, con un sinistro nel sette da fuori area), restano in 10' per il rosso a Di Gregorio ma nel finale, tra due miracoli difensivi di Kalulu, ecco l'acuto decisivo di Francisco Conceiçao con slalom diabolico in area e piatto (leggermente deviato) chirurgico sul secondo palo all'82'. E nel finale è Perin a salvare ancora su Sesko in uno dei 9 lunghissimi minuti di recupero.

Nell'altra gara della serata, il Bologna esce a testa alta da Anfield Road: finisce 2-0 per il Liverpool, ma i rossoblu di Italiano, sotto per un gol dell'argentino McAllister, ribattono colpo su colpo e sfiorano più volte il pareggio prima della zampata letale del solito Salah al 75'. Resta, però, la bellissima figura di una squadra senza alcun timore reverenziale.

Si segnalano alcune sorprese clamorose: i ko del Real Madrid campione in carica sul campo del Lille (1-0, decide un rigore di David nel recupero del primo tempo), quello del Bayern Monaco sconfitto a Birmingham dall'Aston VIlla (altro 1-0) e il tracollo dell'Atletico Madrid a Lisbona, 4-0 per il Benfica. Con la nuova formula della Champions senza gironi e con la classifica generale, un grosso guaio soprattutto per il Milan, ancora fermo a 0 punti e che vede alcune rivali "di seconda fascia" fare punti insperati contro le big.