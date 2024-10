Luna Rossa, sfregio britannico: "La fortuna non c'entra", Ineos attacca

03 ottobre 2024 a

Dopo il doppio passo falso di mercoledì 2 ottobre, Luna Rossa rischia grosso. Ineos Britannia è avanti 6-4: agli inglesi basta vincere solo una delle prossime tre regate per aggiudicarsi la Louis Vuitton Cup e qualificarsi quindi per l'America's Cup contro New Zealand. E con il sorpasso di ieri, Sir Ben Ainslie ha voluto mandare un paio di messaggi a Luna Rossa e ai media italiani.

Sir Ben Ainslie si è congratulato via radio con il suo team, e poi ha detto: "Nothing lucky about that", che tradotto significa: "La fortuna non c'entra niente". Il quattro volte oro olimpico non ha detto quelle parole per caso, ovviamente. È un uomo di sport da anni e sa quanto possono pesare le parole, che erano mirate.

E successivamente, al canale YouTube dell'America's Cup, ha dichiarato: "È grandioso. Il team ha fatto un grande sforzo, perché è complicatissimo condurre gli AC75 con queste onde. È difficile spiegare alla gente quanto sia complesso. La squadra ha fatto un ottimo lavoro e ovviamente è fantastico aver portato a casa le due vittorie, ma c’è ancora tanta strada da fare per arrivare a 7. Ci sono troppe chiacchiere in giro, da parte di una certa parte di media italiani che sostengono che noi possiamo vincere solo regatando da soli. Abbiamo dimostrato che si sbagliavano".