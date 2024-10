Jannik Sinner, slitta l'esordio al Masters 1000 di Shanghai: il motivo e la nuova data

04 ottobre 2024 a

Dopo la super sfida in finale a Pechino, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz avevano preso lo stesso aereo privato per approdare a Shanghai. Sempre in terra cinese si sta disputando un altro Masters 1000. E anche in questo occasione, i due campioncini non vogliono perdere l'occasione di sottrarre all'altro la vittoria di un trofeo. Come al China Open, dove lo spagnolo ha avuto la meglio sull'azzurro.

L'altoatesino affronterà al secondo turno il giapponese Taro Daniel, mentre il numero 3 al mondo se la dovrà vedere con il cinese Juncheng Shang. Ma i due non esordiranno nei prossimi giorni come era previsto. La decisione è stata presa per dare un giorno di riposo extra a entrambi dopo le fatiche di Pechino, dove il torneo si è concluso solo mercoledì pomeriggio. Sia Sinner che Alcaraz, quindi, scenderanno in campo soltanto sabato, insieme all'altra metà di tabellone dov'è posizionato anche Alexander Zverev, seconda testa di serie a Shanghai, ma sorpassato nel ranking da Alcaraz dopo il trionfo di quest'ultimo nella capitale cinese.

"Dell'appello avevo già parlato a Pechino, sono sorpreso ma mi aspettavo che poteva accadere una cosa simile. È andata così e resto ancora sorpreso ma continuerò a collaborare come fatto prima. Le tre udienze che ho sostenuto sono state tutte in mio favore e resto fiducioso che tutto si risolverà per il meglio, un esito diverso mi lascerebbe ancor più sorpreso. Non è una situazione in cui mi senta a mio agio, non c'è dubbio, credevo fosse tutto finito e invece non è così e non è facile". Così Jannik Sinner, atterrato a Shanghai, in Cina, dopo il volo condiviso con Carlos Alcaraz e il suo staff.