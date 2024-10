Sinner tra "i migliori 100 del 2024": Time, schiaffo americano agli anti-Jannik

05 ottobre 2024 a

La finale persa a Pechino contro Carlos Alcaraz non ha comunque intaccato la sua classe. Jannik Sinner è al centro delle scene, sia per le sue vittorie sia per le vicende (tristi) extra-campo, come il caso Clostebol e il recente ricordo della Wada che porterà la questione davanti ai giudici del Tas di Losanna. Se il 23enne altoatesino oggi compare in tantissime pubblicità (Fastweb, pasta De Cecco ecc..), a dimostrazione del suo valore, è stato incluso nelle ultime ore nella lista Time 100 dell’omonima rivista uno dei 100 personaggi emergenti di quest’anno.

La classifica è nata cinque anni fa e nell’elenco ci sono anche Summer McIntosh, che ha detenuto contemporaneamente il record del mondo dei 400 metri stile libero e misti in vasca lunga, oltre a essere la prima donna a rompere il muro dei quattro minuti e venticinque secondi nei 400 misti. Oltre a loro due, anche C. J. Stroud, quarterback classe 2001 del campionato Nfl, e Llona Maher, giocatrice di rugby statunitense, bronzo olimpico a Parigi.

L’ultimo italiano prima di Sinner a essere stato incluso nella classifica fu Mario Balotelli, che arrivò nella top-100 delle persone più influenti nel 2013. La motivazione che a spinto Sean Gregory, giornalista di Time, a includere Sinner è questa: "Nel 2024, il fenomeno del tennis italiano Jannik Sinner ha vinto i suoi primi due tornei Slam ed è salito al numero 1 del mondo. Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto gli altri due tornei Slam. Gli incontri della coppia potrebbero alimentare il tennis maschile per il prossimo decennio". Per Gregory, Sinner è in ascesa “per la sua attenzione ai fondamentali”. Un altro riconoscimento di una carriera già straordinaria nonostante i soli 23 anni d’età.