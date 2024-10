Claudia Scarpari, Lady Acerbi fa impazzire i social con una foto

04 ottobre 2024 a

Si chiama Claudia Scarpari ed è la moglie di Francesco Acerbi, difensore dell'Inter e della Nazionale di Spalletti. In una ultima storia su Instagram si è ripresa mentre stava giocando a golf, a corredo di una frase un po’ sibillina: "Il sedere in fuori sempre”.

Nel mentre, era in posta per colpire col legno. Subito la foto è diventata virale, scatenando il desiderio di molti fan. Chissà se la foto sia stata apprezzata da suo marito, che nel frattempo è reduce dalla sfida di Champions League contro la Stella Rossa e si avvia alla sfida in casa di sabato sera a San Siro contro il Torino.

Capito la mamma dell'ex stellina del Bayern Monaco? Le foto fanno il giro del mondo | Guarda

Se in Italia lady Acerby si è fatta notare, all’estero il nome caldo è quello di Blerta Dajaku, La donna è la mamma di Leon Dajaku, 23enne attaccante tedesco che ha già giocato in passato sia in Inghilterra sia in Germania, prima con il Sunderland e poi con l'Union Berlino. Oggi il giocatore è impegnato all’Hajduk Spalato ma di lui non si parla come sua madre, che per popolarità lo sta superando grazie alla sua bellezza.

Gli utenti la apprezzano, le fanno i complimenti sotto i post social e intanto il suo profilo è seguito da 22mila followers, ma ogni giorno continua ad aumentare. In italia negli anni passati si è parlato molto di Francesca Costa, la 46enne mamma di Nicolò Zaniolo venuta alle scene quando il giocatore si è fatto notare alla Roma, prima del doppio infortunio al ginocchio e di una carriera che si è interrotta sul più bello.