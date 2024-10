Bremer ko, "chi prende la Juve al suo posto in difesa": nome esplosivo

04 ottobre 2024 a

La vittoria contro il Lipsia è più che convincente, la pecca però è l’infortunio di Gleison Bremer, che con la lesione al ginocchio rimarrà fermo per quasi tutta la stagione. Il suo stop fa riflettere la Juve. Se Kalulu rende al meglio insieme a Gatti, e Danilo prova a insediare la loro titolarità, la soluzione in casa è anche di ruotarli con Cabal e Savona.

Tuttavia, Cristiano Giuntoli vuole avere una rosa piena e per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, sta guardando in Premier League al nome di Kiwior, l’ex Spezia ai margini dell’Arsenal e vecchia conoscenza di Motta dai tempi dello Spezia. Il giocatore sarebbe più un terzino che un centrale, ma si tratterebbe di un colpo alla Kalulu, con possibilità di riadattarlo in campo. Senza escludere la possibilità di richiamare Tiago Djaló, attualmente in prestito al Porto dopo il mancato passaggio alla Roma.

Per Bremer, invece, si parla dello stesso infortunio subito da Giorgio Chiellini nel 2019. Ora il brasiliano valuterà quando procedere con l'intervento chirurgico e potrebbe farsi operare a Innsbruck, dallo specialista Christian Fink, così come fece l’ex capitano della Juve.

Intervistato da Tuttosport, Fabrizio Tencone, medico dello sport, direttore del centro Isokinetic di Torino e per 17 anni medico sociale della Juventus, ha parlato proprio dell’infortunio del difensore: “La tipologia dipenderà dal chirurgo. A seconda di chi interviene ci sono scelte diverse: nel nostro corpo ci sono tre diversi “pezzi di ricambio”. Il tendine rotuleo (la fettina centrale), i tendini dei muscoli posteriori della coscia e il tendine quadricipitale sopra la rotula”. E ancora: "Siamo intorno ai sette mesi, dunque vicini al termine della stagione. I dati di Champions negli ultimi quasi 20 anni dimostrano che dopo un crociato rotto ci si torna ad allenare con la squadra dopo 6 mesi e mezzo e si rientra in campionato dopo 7 mesi e mezzo. Ovviamente si parla di media”.