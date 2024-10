Serie A, l'Atalanta travolge il Genoa: 5-1 con tripletta di Retegui

05 ottobre 2024 a

Ciclone Atalanta sul Genoa. I bergamaschi, reduci dal tris in Champions allo Shakhtar, ritrovano la vittoria in campionato travolgendo la squadra di Gilardino al Gewiss Stadium. Gli uomini di Gasperini si impongono 5-1 nell'incontro valido per la settima giornata di Serie A spinti dal grande ex Retegui, autore di una tripletta (uno su rigore) e un assist. Successo meritato e match mai in discussione ma passivo forse troppo pesante per i liguri. La Dea la sblocca al 25': Lookman, servito da un filtrante di Ederson, mette in mezzo per Retegui che insacca in spaccata. L'italoargentino firma anche il raddoppio nella ripresa, con un tap-in vincente dopo la respinta di Gollini sul missile di Ederson (51').

I bergamaschi dilagano: Retegui cede con il tacco ad Ederson, che con un gran destro infila sotto la traversa (60'). Lo scatenato Retegui completa la sua tripletta trasformando il rigore concesso dal Var per un tocco di braccio in area di Vogliacco sul tiro di Samardzic (74'). Lo show della squadra di Gasperini non è ancora finito: c'è gloria anche per De Roon, che infila all'angolino basso sugli sviluppi di un angolo (80'). Con la forza dell'orgoglio il Genoa trova, tre minuti dopo, la rete della bandiera con Osayuki. Ma per il Grifone, al terzo ko di fila, è sempre più crisi. Sorridono invece i bergamaschi che salgono a 10 punti agganciando Empoli e Lazio.