Jannik Sinner, il clamoroso gesto fa il giro del mondo: quando Etcheverry esce dal campo...

Jannik Sinner soffre e vince contro Tomas Etcheverry al Masters 1000 di Shanghai. Partita lunga e spigolosa per l'altoatesino, che non si aspettava, con tutta probabilità, una simile battaglia. E Sinner, infatti, ha dato atto al suo avversario di aver disputato una grandissima partita.

Come? Presto detto: al termine del match ha applaudito in modo palese, quasi invitando il pubblico a fare lo stesso, il suo avversario mentre lasciava il campo. Nonostante la vittoria gli sia valsa il passaggio agli ottavi di finale, il numero uno al mondo come detto ha dovuto lottare più del previsto contro l’argentino. La partita è stata scandita da una rimonta inaspettata, che ha richiesto a Sinner grande impegno fisico e mentale.

La partita contro Etcheverry è durata quasi tre ore, un incontro intenso e combattuto che ha messo alla prova il campione azzurro. Sinner ha saputo reagire nella seconda parte del match, riuscendo a prendere il sopravvento contro un avversario che ha dimostrato di essere all'altezza del livello richiesto dal torneo. Ora, negli ottavi, Sinner dovrà affrontare il vincitore della sfida tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena e l’americano Benjamin Shelton.

Nell’intervista post-partita, Sinner ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria sofferta: "È stata una partita difficile, sia fisicamente sia mentalmente, ma sono felice di esserne uscito. Ho avuto le mie chance sul 6-5 nel primo set ma non le ho sfruttate e poi lui ha giocato un tie break ottimo. Nel secondo set invece ero avanti di un break, poi ho subito il contro break ma finalmente ho trovato il mio ritmo e lui ha iniziato a servire peggio", ha concluso Sinner, forse un poco in affanno a causa dell'enorme numero di impegni tennistici degli ultimi mesi.