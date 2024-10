Bonucci, "visite mediche alla Juventus": tam tam impazzito, ma la verità è un'altra

10 ottobre 2024 a

Visite mediche sì, ma non per tornare a giocare nella Juve. Leonardo Bonucci lo ha fatto al J|medical, ottenendo l’idoneità sportiva, ma non è andato alla Continassa ad allenarsi sotto gli ordini di mister Thiago Motta.

No, l’ex difensore della Vecchia Signora, del Milan e della Nazionale, infatti, è pronto a rimettersi le scarpette, ma non per il calcio, bensì per partecipare alla maratona di Londra in programma nel prossimo mese di aprile. Le visite mediche sono state utili per ottenere la certificazione necessaria così da completare l’iscrizione fra i partecipanti. Bonucci farà anche una tappa di avvicinamento in Italia, la mezza maratona di Torino.

Nel frattempo Bonucci si è messo sui libri e sta studiando per diventare allenatore. La terza vita di Bonucci in bianconero sarà proprio in panchina, anche se c’è chi, dopo l’infortunio di Gleison Bremer, è stato pronto a dire che il suo nome fosse finito nella lista di Giuntoli dei possibili rimpiazzi.

Nelle passate ore, poi, ha dedicato un pensiero al Fenerbahçe di José Mourinho, club nel quale ha chiuso la carriera nella seconda metà della passata stagione: “È un club molto grande e importante — ha detto — Mi sono divertito moltissimo lì, ci sono tifosi molto appassionati. Sono stati davvero fantastici e non dimenticherò mai l’amore che mi hanno dimostrato”. Mourinho potrà portare “molta esperienza al club — ha concluso — Spero che questa sia una buona stagione e che diventino campioni. Amo molto Istanbul, voglio tornarci presto e rivedere i miei amici".