Jannik Sinner, Machac terrorizzato prima della semifinale: "Un livello brutale"

Chi si aspettava una semifinale del Masters 1000 di Shanghai tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner — dopo la finale vinta dallo spagnolo la settimana precedente nell’Atp 500 di Pechino — ha dovuto ricredersi. Un grandissimo Tomas Machac è riuscito a regolare lo spagnolo imponendosi per 7-6 (4) 7-5, conquistando così la prima semifinale 1000 in carriera. Se la vedrà nella sfida in programma sabato contro il 23enne altoatesino, passato con un netto 6-1 6-4 contro il russo Daniil Medvedev.

Non sarà una sfida comunque facile per Sinner, che se la vedrà contro un numero 30 al mondo piuttosto ostico per il suo modo di giocare, che nella sfida contro Alcaraz ha commentato così la vittoria: “Ho giocato ad un livello impressionante dall'inizio alla fine, questa è stata la chiave — le sue parole — Cercherò di giocare a questo livello e vedremo cosa succederà. Proverò a godermi l'incontro, sto affrontando il numero uno del mondo che sta giocando a un livello impressionante, soprattutto sui campi duri. Oggi, contro Medvedev, ha giocato il miglior tennis che abbia mai visto, un livello brutale. Non vedo l'ora di affrontare una sfida come questa, mi divertirò”.

Il primo set contro Alcaraz “è stato molto combattuto, si è deciso in uno o due punti. Nel secondo set ho iniziato a giocare ancora meglio, fin dall'inizio ero in vantaggio, ma ho anche iniziato a innervosirmi. Carlos ha iniziato a cercare di giocare un po' più aggressivo e ha anche stretto i denti dalla linea di fondo, ma sono riuscito a fare uno sforzo ancora maggiore alla fine del secondo set”. E ancora: “Ho giocato questo tipo di tennis anche contro Tommy Paul, soprattutto nel secondo e terzo set, e da lì ho iniziato a essere a un livello fenomenale — ha concluso Machac — Si trattava di cercare di continuare su questa strada, e tutto si è concretizzato fin dall'inizio della partita, quindi questo, insieme alla mia strategia, sono state le chiavi di oggi. So che contro Alcaraz devo giocare a questo livello se voglio avere una possibilità di vincere. C'era solo un modo e sono riuscito a metterlo in pratica fino alla fine, il che mi rende molto felice”.