Sinner in finale a Shanghai, Machac ko: il passante di rovescio "incontenibile", il punto del match

12 ottobre 2024 a

a

a

Missione compiuta: Jannik Sinner agguanta a Shanghai l'ottava finale di una stagione fin qui straordinaria, battendo il ceco Tomas Machac, n. 33 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 7-5 in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco.

Un break a testa nel primo set, prima Machac poi Sinner recupera e si porta a due pari, poi tiene il servizio e va a 3-2. Il ceco recupera ma nel game successivo l'altoatesino numero 1 al mondo tiene - pur con qualche fatica - il servizio e si riporta avanti con un ace finale, 4-3. Anche Machac fatica a tenere il servizio nell'ottavo game ma riesce a tornare in pareggio. Sinner va ancora avanti tenendo il servizio a zero, è il terzo in questo set: 5-4. Altro break per il Rosso di San Candido nel game decisivo per il set, 1-0 per l'azzurro anche grazie a scambi spettacolari come quello concluso con il suo colpo-firma, il passante di rovescio a due mani semplicemente devastante.

Nel secondo set la partita procede in parità con i due avversari che tengono il proprio servizio fino al 4-4, brivido nel nono game con Machac che agguanta due palle break, annullate da Sinner che passa al vantaggio e chiude tenendo il servizio, 5-4, Machac recupera subito, dopo aver cambiato la racchetta per il fusto rotto, scherzando con Jannik: "Tiri troppo forte".

Sinner tiene il servizio a zero ancora una volta, la quarta in partita, e chiude con un ace portandosi sul 6-5. Machac nel game decisivo va in vantaggio sul 30-0, ma Sinner rimonta fino ad raggiungere la finale: ora il match tra Nole Djokovic e Taylor Fritz per decidere chi sarà ad affrontare l'azzurro.