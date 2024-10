Sinner, ecco il colpo che seppellisce definitivamente Machac: uno scambio quasi umiliante

12 ottobre 2024 a

Uno Jannik Sinner "incontenibile". L'azzurro batte il ceco Tomas Machac e approda in finale al "Rolex Shanghai Masters", Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari.

Il punteggio finale è di 6-4, 7-5, in 1 ora e 42 minuti di match. Ora Sinner attende il vincente dell'altra semifinale tra Novak Djokovic e l'americano Taylor Fritz, rispettivamente quarta e settima testa di serie. Il successo, l'ennesimo di questa stagione straordinaria, è stato suggellato dall'ultimo colpo, con Jannik che attacca ferocemente e Machac che prova a difendere in ogni modo, per poi capitolare dopo uno smash ravvicinato dell'italiano, che spedisce la pallina in cielo tra gli applausi a scena aperta del pubblico cinese.

Grazie a questa partita, Sinner sa già che concluderà matematicamente il 2024 come numero uno al mondo. "Incredibile - ha detto dopo la semifinale -, è qualcosa che sogni quando sei un bambino, quando sei giovane, già solo raggiungere il numero 1. Ora che siamo alla fine dell'anno, è anche una sensazione diversa e speciale. Significa così tanto per me, ovviamente. Questo è qualcosa che non potrei realizzare senza tutte le persone che ho intorno: la famiglia e gli amici e anche un grande merito al mio team".

Sinner è diventato il 19esimo giocatore a chiudere al primo posto a fine anno e solo il quarto in attività, insieme a Djokovic, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Ma c'è ancora una finale da giocare e Jannik tiene alta la concentrazione: "So che domani sarà un giorno importante e a me stesso chiedo sempre il massimo". La semifinale "era molto difficile, ho cercato di stare lì in tutti i miei turni di servizio e trovare una soluzione vincente in risposta".