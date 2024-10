Sinner gioca, il preparatore atletico "beccato" così: "Mamma guarda come mi diverto"

15 ottobre 2024 a

Lo staff di Jannik Sinner come una grande famiglia. Lo conferma un post del suo nuovo preparatore atletico Marco Panichi. Dopo la vittoria del tennista altoatesino, l'allenatore ha pubblicato una foto con tanto di hashtag "mamma guarda come mi diverto" e la canzone dei Coldplay ‘Viva la vida' come sottofondo.

I membri del team di Jannik hanno infatti seguito il match di Shanghai nel box loro riservato sulle tribune, con alle loro spalle il terzetto formato da Roger Federer, Carlos Alcaraz e il suo coach Juan Carlos Ferrero, tutti ex numero al mondo. Da qui il messaggio di Panichi: "Si è mai vista una concentrazione di numeri uno in così pochi metri quadrati? Tre dietro e due davanti!", ha scritto il preparatore, aggiungendo gli hashtag #unpodipressione e #mamaguardacomemidiverto.

Classe 1964, il preparatore romano è stato per lungo tempo a fianco di Djokovic e ora ha preso il posto di Umberto Ferrara, allontanato dal team dopo il caso clostebol. "Le programmazioni, soprattutto nella gestione di un giocatore di alto livello, sono cambiate", spiegava a Sky Sport in merito all'evoluzione del tennis e della gestione della preparazione atletica tra i big. "Da quando seguo il tennis l'evoluzione è stata enorme - aggiungeva - Ritmi, volumi e intensità di gioco si sono moltiplicati all'infinito. I giocatori sono sottoposti a tantissimo stress: l'evoluzione del gioco da una parte, il calendario più fitto dall'altra. Prima l'off season era di 10 settimane, adesso 4 settimane".