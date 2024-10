Lobotka, la confessione hot: "Le donne? Per quali ho sempre avuto una attrazione"

15 ottobre 2024 a

Stanislav Lobotka è uscito allo scoperto. Il centrocampista slovacco in forza al Napoli ha parlato al rientro dagli appuntamenti della sua nazionale in Nations League. Ed è intervenuto per parlare della sua vita privata, svelando anche alcuni suoi peculiari gusti sessuali. “Ho sempre avuto un’attrazione per le donne mature, le trovo più interessanti ed ho sempre argomenti di cui parlare - ha dichiarato il giocatore in un'intervista a Sport Tv -. Quando sarò più grande magari sarà il contrario - ha poi aggiunto -, anche se spero di no”.

"Fino a ora - ha proseguito Lobotka - la relazione con la differenza di età maggiore che ho avuto è stata con una donna più grande di me di 17 anni”. Il chiaro riferimento è all’ex Zuzana Sutjakova, modella e truccatrice con cui Stanislav ha interrotto la relazione circa 6 anni fa. L'intervistatore, dopo aver colto una somiglianza con il personaggio della 'Mamma di Stifler' della saga cinematografica American Pie, gli ha chiesto un parere sull'attrice 63enne Jenifer Coolidge. "Quanti anni ha adesso? Non so, potrebbe aver superato la soglia", la replica di Stanislav Lobotka.

Intanto Lobotka è alle prese con un infortunio rimediato durante la partita contro l'Azerbaijan. Un problema fisico che potrebbe fargli saltare il match di Serie A contro l'Empoli, in programma domenica 20 ottobre. Sono previsti per oggi, martedì 15 ottobre, gli accertamenti per valutare l'entità del fastidio.