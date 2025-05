Antonio Conte, lo sfogo nella notte: "Alzo le mani..."

"È stato molto complicato, fidatevi, è stato molto complicato, perché poi è sempre passato tutto per normale. I giocatori non c'erano, tu giocavi e nessuno diceva niente, chiaramente. Noi siamo stati zitti e non abbiamo detto assolutamente niente, non ci siamo mai lamentati, perché non ho mai voluto dare alibi ai calciatori. Abbiamo sempre cercato di trovare la soluzione, ma fidatevi, oppure andate a vedere benissimo da gennaio in poi quante soluzioni abbiamo dovuto trovare per arrivare alla fine ed essere a una giornata dalla fine con un punto in testa in classifica".

Non è la prima volta che Antonio Conte si sfoga in conferenza stampa a margine di una partita disputata del suo Napoli. Il tecnico salentino, dopo il pareggio in trasferta contro il Parma, ha chiesto ai cronisti "onestà intellettuale". E ha ricordato tutte le assenze che hanno martoriato la sua squadra: "Rosa ridotta, adesso ridotta all'osso perché poi vengono a mancare dei giocatori. Oggi ci manca Lobotka, passa tutto in secondo piano. Neres è stato fuori, non so per quanto, Buongiorno il girone di ritorno l'ha fatto praticamente sempre fuori, e nessuno ha tirato mai in ballo questa situazione, né tantomeno io, perché non era giusto. Però, ogni tanto, bisogna anche usare il cervello e dire: ‘Ma questi stanno veramente raschiando il fondo dal barile e stanno ancora lì a rompere le palle a tutti'. Cioè, questo bisognerebbe fare".