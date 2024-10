I tifosi dell'Udinese ritrovano Mike Maignan: a San Siro si scatena un vergognoso inferno

20 ottobre 2024 a

Un conto aperto, quello dei tifosi dell'Udinese con Mike Maignan, che nella scorsa stagione fece sospendere la partita contro i friulani per gli insulti razzisti che arrivavano dagli spalti. E Milan e Udinese si sono nuovamente affrontati a San Siro ieri sera, sabato 19 ottobre, vittoria di misura dei rossoneri. E i cori provenienti dal settore del Meazza occupato dai tifosi dell'Udinese durante la partita contro sono stati pesanti. Il bersaglio, ovviamente, Maignan.

Dalla partita interrotta sono passati otto mesi. Ma gli ultras dell'Udinese non la hanno "messa via": in seguito allo stop alla partita, la curva fu chiusa per due giornate. E così, ecco che nella partita di ieri Maignan era continuamente bersagliato dal coro "uomo di m***".

Poi ha fatto capolino uno striscione: "Oggi solo un saluto, a Udine il giusto tributo". Striscione che molti hanno interpretato come un messaggio intimidatorio, quasi una minaccia: come a dire che lo aspettano al ritorno ad Udine a metà aprile. La tifoseria friulana, però, ha fatto sapere che lo striscione era in memoria di un ultras morto nel sonno a 26 anni. Insomma, sarebbe stato un messaggio di cordoglio.