Sinner-Alcaraz, lo scambio epico fermato dal black-out: sconcerto in Arabia Saudita

Una finale, quella del Six Kings Slam tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che ha sbalordito: altro che "esibizione", è stata partita vera, durissima, piena di colpi da maestro e carica di intensità. Ma durante questa stessa finale, vinta dall'altoatesino, è accaduto qualcosa di impensabile: nel bel mezzo di uno scambio mozzafiato, la zona centrale del campo di Riyad è stata improvvisamente avvolta nell'oscurità a causa di un improvviso black-out, costringendo l'arbitro a sospendere temporaneamente la partita. Già, tutto vero: il torneo col montepremi più ricco nella storia del tennis resta senza luce.

Alcaraz e Sinner si trovavano nel pieno del gioco, con lo spagnolo al servizio e Sinner pronto alla risposta. Dopo un tentativo di palla corta di Alcaraz, Jannik si è lanciato verso la rete, ma improvvisamente le luci si sono spente e il campo è rimasto completamente al buio. In un attimo, giocatori e pallina sono scomparsi dall'inquadratura, spingendo il giudice di sedia a interrompere il gioco e a disporre la ripetizione del punto.

A quel punto una brave attesa mentre, i due giocatori mestamente tornavano alle loro posizioni in fondo al campo, aspettando che la situazione si ristabilisse. Un piccolo rimpianto per Sinner, che aveva appena chiuso un punto spettacolare con una contro-smorzata, difficile da vedere nella penombra. L’arbitro ha più volte sollecitato l’intervento del supervisor e degli organizzatori per ripristinare le condizioni ottimali, aggiungendo un tocco di umorismo alla scena. Problema poi superato. E la finale è ripresa, con un'intensità spettacolare.