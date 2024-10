Retegui trascina l'Atalanta: 2-0 a Venezia. Fiorentina stile Sinner: 6-0 in casa del Lecce

20 ottobre 2024 a

Seconda vittoria di fila in campionato per l'Atalanta, che nell'ottava giornata passa in trasferta sul campo del Venezia. Al Penzo finisce 2-0 grazie alle reti di Pasalic e Retegui, con quest'ultimo che sale a 8 centri in Serie A diventando momentaneamente capocannoniere in solitaria. La squadra di Gasperini raggiunge invece 13 punti in classifica, mentre gli uomini di Di Francesco restano fanalino di coda a quota 4.

Sette minuti sul cronometro e i bergamaschi passano subito avanti con la zampata di Pasalic, che sotto porta non sbaglia dopo un batti e ribatti in area su situazione di corner. Il 2-0 della Dea arriva a inizio ripresa con il solito Retegui, che indovina un bel pallonetto a tu per tu con Stankovic indirizzando ancora più chiaramente la sfida.

Terza vittoria nelle ultime quattro di campionato invece per una Fiorentina che sembra aver trovato la giusta quadra dopo un avvio zoppicante. Travolto a domicilio il Lecce: al Via del Mare finisce addirittura 6-0 con le doppiette di Cataldi e Colpani, oltre ai sigilli di Beltran e Parisi. Uniche note stonate per i viola gli infortuni di Gudmundsson (uscito dopo pochi minuti) e Kean (out all'intervallo). La squadra di Palladino sale così a 13 punti in classifica, mentre i salentini di Gotti, al terzo ko consecutivo, restano in zona retrocessione a quota 5.

Ad aprire le marcature al 20' ci pensa Cataldi, che riceve al limite da Bove e di prima intenzione fulmina Falcone sul primo palo per l'1-0 viola. Al 34' arriva anche il raddoppio della formazione ospite: Cataldi crossa da sinistra, Falcone esce ma smanaccia male e lascia a Colpani la possibilità del mancino di prima vincente. Nel finale di primo tempo iniziano a scorrere i titoli di coda sul match: Gallo rimedia un rosso stendendo Dodo lanciato in porta, Cataldi s'incarica della battuta della punizione trasformandola nel 3-0 e nella doppietta personale. Nella ripresa è pura accademia per la Fiorentina, che comunque non si ferma e travolge un Lecce già in ginocchio: Colpani realizza la doppietta personale con un gran mancino sotto l'incrocio, poi partecipano alla festa anche Beltran e Parisi che firmano i due gol che incrementano il risultato.