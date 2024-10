Anna Kalinskaya, dietro lo sfogo emotivo c'è lo zampino di Sinner? Il dettaglio che spiega tutto

21 ottobre 2024 a

Jannik Sinner sta forse vivendo uno dei periodi più felici della sua vita professionale. Ma lo stesso non si può dire per la sua fidanzata Anna Kalinskaya. La tennista russa, dopo aver perso il match contro la ceca Muchova al torneo di Ningbo, è scoppiata in lacrime a bordo campo. Uno sfogo clamoroso dovuto anche al mancato traguardo di entrare a far parte delle 10 atlete che gareggeranno alle Finals di novembre. Alcuni, però, si sono domandati se dietro al crollo emotivo di Anna non ci sia lo zampino dell'azzurro. Anche perché da giorni circolavano alcuni rumors che davano i due vicinissimi alle nozze.

Nel video, diventato subito virale sui social, si vede Anna che singhiozza e si asciuga continuamente il viso con l'asciugamano mentre le lacrime, però, sembravano non volersi fermare. I fan si sono preoccupati del suo stato di salute emotivo. Ed è stata la stessa tennista a rassicurali. "I miei fan sono i migliori", ha scritto Kalinskaya sui social. Ma non è la prima volta che la russa si rende protagonista di un crollo emotivo in diretta televisiva.

Come riportano mowmag.com e Giulia Sorrentino, durante il match contro Elena Rybakina di Wimbledon 2024, si è verificato un episodio simile: la Kalinskaya aveva deciso di prendersi una pausa medica durante il primo set della partita a causa di un problema al braccio che in seguito l'ha portata alla decisione di ritirarsi dalla partita con il punteggio a favore di Rybakina sul 6-3 3-0. In quell’occasione Jannik, che era presente nel box giocatori, sembrava un po' preoccupato mentre la fidanzata lasciava il campo centrale in lacrime. Se l'altra volta c'era Sinner al suo fianco, in quest'occasione ne ha dovuto fare a meno per via di impegni tennistici di entrambi.