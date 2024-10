Jannik Sinner, punti sotto pressione: la statistica da fantascienza che dice tutto

22 ottobre 2024 a

L’Atp conferma Jannik Sinner al primo posto della classifica per la 20esima settimana consecutiva. L’altoatesino non ha guadagnato punti al ’Six Kings Slam’, ma ha un ampio margine di vantaggio (+4.800) su Carlos Alcaraz. Nelle prime otto posizioni non cambia nulla mentre, in coda alla top 10, Grigor Dimitrov supera Alex De Minaur. Tra i tennisti azzurri guadagna due posizioni Luciano Darderi (42), una posizione Lorenzo Musetti (17), Matteo Berrettini (41) e Lorenzo Sonego (49); scivolano di un posto Flavio Cobolli (31), Matteo Arnaldi (37) e Fabio Fognini (77). Chiude la top 100 Luca Nardi che perde 3 posizioni.

Ma ci sono altri record per il campione azzurro. Infatti secondo le statistiche Atp riportate dalla Gazzetta il numero uno al mondo del tennis ha una percentuale impressionante sulla prima di servizio (il 79%), ma il dato che lascia tutti a bocca aperto è quello sulle palle break salvate. Jannik ha affrontato in questa stagione 311 palle break, salvando il 74% di opportunità per l'avversario di strappare il servizio.

E il confronto con il suo prinicpale avversario, Carlos Alcaraz è devastante: lo spagnolo, che in questo 2024 ha giocato 61 partite (contro le 71 di Jannik), ha prodotto meno della metà degli ace dell'azzurro (229 a 527), avendo statistiche inferiori a Sinner su tutto, tranne che per le palle break a favore che vengono trasformate (differenza minima tra il 43% di Carlitos e il 42% di Jannik).