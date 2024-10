Juventus, Thiago Motta nel panico: quanti giocatori gli rimangono contro l'Inter

24 ottobre 2024 a

Una partita importantissima contro l’Inter in futura ottica campionato, ma una Juve che arriva al big match di San Siro con soli 17 giocatori disponibili. La partita con lo Stoccarda ha portato cerotti a diversi giocatori, come Douglas Luiz, che dopo tre minuti di riscaldamento prima del match di Champions si è fermato per un fastidio muscolare, che è sotto esame al J Medical. "Ha avuto un piccolo dolore, per precauzione i medici lo hanno fermato: sembra niente di che, ma non ci voleva", ha ammesso il dt Giuntoli a pochi minuti dal fischio d'inizio. Anche dovessero essere escluse lesioni e dovesse trattarsi soltanto di un affaticamento, difficile la sua presenza domenica sera contro la squadra di Simone Inzaghi.

Non arrivano buone notizie neanche per quanto riguarda Teun Koopmeiners: l'olandese, fermo dall'intervallo di Juve-Cagliari del 6 ottobre, per i postumi della botta al costato subita contro il Lipsia (poi rivelatasi una frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra) sente ancora dolore nella respirazione profonda e rientrerà probabilmente solo nel turno infrasettimanale contro il Parma del 30 ottobre.

Niente da fare neanche per Nico Gonzalez. Anche lui "vittima" della serata di Lipsia, dopo essere uscito all’inizio per quella per una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra. Il mese di stop finisce il 2 novembre in ottica trasferta di Serie A a Udine contro la squadra di Runjaic. Motta ci spera, ma con l’Inter la coperta sarà davvero corta.