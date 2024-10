Inter, Simone Inzaghi dopo il rigore sbagliato da Arnautovic: "Cosa gli ho detto"

24 ottobre 2024 a

Il gol di Marcus Thuram segnato in extremis contro lo Young Boys deve aver fatto tirare un lungo sospiro di sollievo a Marco Arnautovic. L'attaccante austriaco ha infatti fallito il penalty che avrebbe potuto chiudere i giochi con gli svizzeri già a inizio ripresa. Ma poi il solito attaccante francese ha regalato tre punti d'oro per l'Inter in Champions. E ora i nerazzurri possono così focalizzarsi solo sul big match di domenica 27 ottobre, quando a San Siro ospiteranno la Juventus dell'ex Thiago Motta.

Una scena, però, ha attirato l'attenzione di molti telespettatori. Quando Thuram ha trafitto il portiere avversario, Simone Inzaghi si è subito recato da Arnautovic. E ha intrattenuto con lui un breve - ma intenso - dialogo. In seguito, quando il tecnico nerazzurro si è presentato ai microfoni di Sky Sport, gli opinionisti in studio gli hanno domandato cosa avesse detto al suo giocatore. "Gli ho detto di stare sereno e continuare a lavorare come sta facendo", ha chiarito Inzaghi. "Lui e Taremi - ha poi aggiunto - sono i rigoristi designati, contro la Stella Rossa uscì e toccò a Taremi, oggi toccava a lui. Si sentiva molto giù, sentiva la responsabilità ed è normale ma per noi è un calciatore importante".

Inzaghi ha poi parlato dei cambi a partita in corso che, come all'Olimpico contro la Roma, sono stati decisivi per la vittoria dell'Inter. "Significa che sono entrati bene in campo – ha aggiunto l'allenatore – come accaduto a Roma in campionato. Ho una rosa attrezzata, da usare soprattutto ora che abbiamo delle defezioni e siamo all'inizio di un tour de force molto intenso tra Serie A e Champions".