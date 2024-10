Jannik Sinner, l'annuncio: "Ho già deciso quando mi ritirerò"

24 ottobre 2024 a

Nonostante la giovane età, Jannik Sinner ha già in mente quando smetterà di giocare a tennis da professionista. "Se domani voglio andare a casa posso anche andarci, ma non voglio perché la mia carriera è iniziata quando a 13 anni e mezzo sono andato via di casa - ha spiegato l'azzurro a Sky Sport -. Ora ho 23 anni e sono arrivato al punto che ho sempre sognato: diventare il numero uno. È proprio ora - ha proseguito - che uno deve continuare a lavorare e migliorare, perché ci sono tutti i giocatori che ti vogliono inseguire".

Ma per quanto tempo continuerà a deliziarci con il suo talento? Stando a quanto riferisce il diretto interessato, non c'è fretta. "Giocherò altri 15 anni e speriamo che il fisico tenga - ha confessato il numero uno al mondo -. Si pensa che 15 anni siano lunghi, ma non è così perché oggi mi dicevo 'quest`anno è passato veramente veloce'. Stiamo cercando di fare tutte le scelte per continuare a giocare il più a lungo possibile, ma non possiamo nemmeno buttare via il tempo perché è un bel bilanciamento di miglioramento. Lavorare, voglia di vincere e avere intorno le persone che vuoi e - ha aggiunto - ti possono aiutare".

Il campione è poi tornato a parlare del caso doping. E non ha nascosto di aver attraversato un periodo molto difficile. "È stato un periodo delicato - ha dichiarato Sinner -, non sapevo come comportarmi, non erano cose sotto il mio controllo. Non dormivo, come la sera prima del match contro Medvedev a Wimbledon. Una mattina invece mi sono svegliato e ho realizzato che anche la decisione del giudice non dipendeva da me. Allo US Open, dopo che il caso era diventato di dominio pubblico, ho dovuto cambiare il mio programma di allenamento, mi guardavo intorno - ha concluso - per osservare gli sguardi degli altri".