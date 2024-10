Roberto Mancini non è più il ct dell'Arabia Saudita: l'accordo per la risoluzione

24 ottobre 2024 a

Le strade di Roberto Mancini e dell'Arabia Saudita si dividono. L'ex ct della Nazionale avrebbe raggiunto un'intesa reciproca per porre fine al contratto con gli sceicchi. E, stando a quanto riporta Fabrizio Romano, la Federazione saudita è già al lavoro sul nuovo allenatore. Questo il comunicato sui social: "Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Calcio Saudita e l'allenatore della Nazionale Roberto Mancini hanno raggiunto oggi un accordo congiunto che prevede la fine del rapporto contrattuale".

La storia tra il Mancio e gli arabi non era mai decollata del tutto. Complici alcuni risultati giudicati troppo scadenti. Ma anche le follie di calciomercato della Saudi Pro League che avevano relegato in panchina i giocatori arabi potenzialmente arruolabili per difendere i colori del proprio Paese. I tifosi si sono schierati contro Roberto Mancini. E alla fine la Federazione ha ceduto alle pressioni interne ed esterne.

Roberto Mancini era arrivato sulla panchina dell'Arabia Saudita il ad agosto 2023. E ha guidato la squadra asiatica per sole 18 partite. Gli sceicchi avevano contattato l'ex Inter dopo che il tecnico aveva portato sul tetto d'Europa la Nazionale azzurra. E ora dovranno cercare un valido sostituto che possa risollevare la squadra dalla crisi di gioco e di risultati in cui versa da tempo.