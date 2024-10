Jannik Sinner, ritiro da Parigi-Bercy: "Una bella botta", le conferme dal medico

29 ottobre 2024 a

a

a

"Mi dispiace non poter scendere in campo, sono venuto presto per prepararmi per questo torneo ma ho preso un virus e non sono pronto per competere. Sono molto dispiaciuto": Jannik Sinner ha la voce leggermente tremante nel video-messaggio pubblicato sul profilo Instagram del torneo di Parigi-Bercy: il numero 1 del tennis mondiale ha spiegato il motivo del suo ritiro dall'ultimo Masters della stagione. A metterlo ko è stato un virus intestinale.

"Non sono preoccupato per Torino e la Davis" ha assicurato Jannik in un'intervista a Sky Sport in vista degli ultimi due appuntamenti della stagione, Atp Finals e la Coppa a Malaga.

"Il dottore ha detto che si tratta di un virus e che passerà tra tre o quattro giorni, mi sento già meglio, ma un po' disidratato. E' stata una bella botta, certo. Non ho paura né per Torino né per la Coppa Davis, c'è abbastanza tempo perché vada tutto bene".

Su X si sprecano ovviamente i commenti degli appassionati. E rispuntano quelli condivisi in occasione degli altri forfait: "Questo ragazzo è riuscito a diventare n.1 con: - accusa di doping (uno normale avrebbe perso 6-0 6-0 tutte le partite) - anca ballerina - virus intestinale - tonsillite. Un Sinner perfettamente sano e mentalmente libero cosa avrebbe combinato?!", scrive un tifoso. "Le sue difficoltà possono derivare anche da un aspetto mentale. Lo stesso Sinner, dopo Wimbledon, lo aveva dichiarato oltre a citare il virus intestinale. Più che una mancanza di fiducia in se stesso potrebbe essere anche la pressione di dover dimostrare sempre di essere n. 1".