Andy Rublev perde ancora la testa in campo: autolesionismo, si devasta un ginocchio

Andrey Rublev ha perso, ancora una volta, la testa. Il tennista russo si è lasciato andare a una sfuriata contro sé stesso. E le conseguenze del suo gesto si sono subito viste sul suo corpo. Una ferita evidente, con il sangue impresso lungo il ginocchio martoriato. Il fatto si è verificato all'inizio del secondo set del match contro Cerundolo a Parigi-Bercy, sul punteggio di 1-1. Dopo aver perso un tie-break, il numero 7 del mondo si è lasciato andare a una collera incontrollata.

Ma non si è trattato dell'unico episodio di rabbia di Rublev. Nel corso degli ultimi scambi del primo set, il russo si è accomodato in panchina e ha cominciato a scacciare le bottiglie di plastica poste nelle vicinanze. "Ho bisogno di farlo – aveva detto dopo un analogo episodio a Wimbledon, spiegando come quegli sfoghi fossero una sua necessità insopprimibile –. Ringrazio tutti quelli che si preoccupano per me, ma va tutto bene. Sto cercando di migliorare, ma questo è un processo che richiede un po' di tempo".

Tensions running high at the #RolexParisMasters as Andrey Rublev lets out his frustration in style!



Self-smashing his racket

Tossing his gear around

All this drama just in the first set against Francisco Cerundolo!



The score so far: 7/6(8) to Cerundolo. Can Rublev… pic.twitter.com/SvVVsb5Jwy