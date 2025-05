Jannik Sinner è devastante, triturato Lehecka. Il punto che fa esplodere Parigi

Inesorabile. Per adesso il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros non conosce difficoltà. Ottavi raggiunti con la terza vittoria in tre set. La 'vittima' stavolta è il ceco Jiri Lehecka, al quale ha lasciato appena tre game: spazzato via con il punteggio di 6-0, 6-1, 6-2. Partenza devastante del numero 1 del mondo (11-0), con Lehecka che ha festeggiato con il pubblico in piedi ad applaudire come un trionfo il primo game a suo favore. Sempre vestito come Luigi ma Super come Mario, Sinner ha impiegato 94 minuti a centrare il 17esimo successo di fila in uno Slam. Prossimo avversario il russo Andrey Rublev.

Col passare deglio scambi SInner è diventato una vera e propria forza della natura. Il numero uno al mondo, per la seconda volta nel giro di un mese, ha rischiato di vincere due set lasciando asciutto di game l'avversario. Era accaduto a Roma contro Rune, che - buttandola sul ridere - alla conquista del primo game aveva esultato come se avesse vinto il match. Stesso discorso a Parigi contro Lehecka, con il pubblico che ha accolto il primo risultato utile del ceco con una strepitosa standing ovation.