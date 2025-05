Flavio Cobolli in finale ad Amburgo, il punto che incenerisce Etcheverry

Altra finale per il tennis azzurro, che continua il suo momento d'oro: Flavio Cobolli arriva all'ultimo atto del Bitpanda Hamburg Open, il torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.158.560 euro che si sta disputando sulla terra rossa del "Rothenbaum Tennis Stadium" di Amburgo. Dopo il weekend da sogno degli Internazionali (Jasmine Paolini e Paolini-Errani vincitrici nel singolo e nel doppio femmile, Jannik Sinner sconfitto solo da Carlos Alcaraz) ora tocca al 23enne, romano d'adozione e numero 35 del mondo, che ha sconfitto in semifinale, in rimonta, l'ostico argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 55 del ranking Atp, col punteggio di 2-6 7-5 6-4. In finale, la terza della carriera, Cobolli, che fin qui ha vinto un titolo nel circuito maggiore, sfiderà il russo Andrey Rublev, numero 17 del mondo, uscito vittorioso in due set (6-1, 6-4) dalla sfida con il canadese Felix Auger-Aliassime (n. 30).

"E' un emozione che non so spiegare. A inizio settimana avrei firmato per questo risultato - esulta Cobolli a fine match -. Non è mai facile contro Etcheverry ma sono felice di come ho affrontato le difficoltà. Voglio godermi la finale, provando a mettere in difficoltà il mio avversario, chiunque sarà".