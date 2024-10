Jannik Sinner irriso da Bublik in diretta tv: "Soldi? Come dice lui...", il pubblico esplode

31 ottobre 2024 a

Nel mirino, tanto per cambiare, ci finisce Jannik Sinner. Già, l'invidia è una brutta bestia. Ma in questo caso, l'altoatesino non viene attaccato per la vicenda Clostebol, uno dei cavalli di battaglia dei suoi detrattori. Ma per i soldi.

Recentemente, interpellato su cosa avrebbe fatto con i 6 milioni di euro incassati in seguito alla vittoria del Six Kings Slam in Arabia Saudita, il ragazzo di San Candido aveva messo in chiaro che lui non gioca per soldi. Frase che, come accennato, ha suscitato più di una reazione e più di un'ironia.

Tra chi ha detto la sua, ecco ora Alexander Bublik, il quale in un'intervista a Tennis Channel si è lanciato nello sfottò di Jannik, scatenando le risate del pubblico. Il giornalista afferma: "È stato un anno con molto successo per te. Hai vinto e hai messo tanti soldi sul tuo conto bancario". E Bublik ha subito colto la palla al balzo: "Come ha detto Sinner il denaro non è tutto...". Ovvio il riferimento alla risposta di cui vi abbiamo dato conto, così come era ovvio lo sfottò del tennista al collega italiano, le smorfie e i movimenti del corpo parlavano chiarissimo.

In ogni caso, il discorso di Sinner era ben più articolato. Nell'intervista aveva sottolineato: "È un bel premio ovviamente, ma io sono andato lì perché c'erano i sei migliori giocatori del mondo. Io non gioco per soldi, è semplice. Potevo misurarmi con avversari come loro ed era un bell'evento per me. Quando vinco significa che ho giocato nel mondo giusto e che posso migliorarmi per il futuro. I soldi non sono la cosa più importante, vivo bene anche senza. Sono soltanto un extra, contano molto meno della salute e della famiglia", aveva concluso Jannik Sinner. Ma se sei il numero 1 al mondo - e soprattutto se sei Sinner, un personaggio fuori dagli schemi dell'ordinario tennista - ogni parola può ritorcersi contro di te...