Max Verstappen ha solo sei punti sulla superlicenza: cosa succede se li perde

Max Verstappen rischia di non vincere il Mondiale di F1 2024. L'olandese ha ancora 47 punti di vantaggio su Lando Norris. Ma il rischio di perdere il quarto titolo consecutivo è più concreto che mai. Il motivo? Il campione del mondo in carica ha solo sei punti sulla superlicenza F1, avendone già persi la metà. Se dovesse rinunciare anche ai punti residui - basterebbe anche solo un'altra doppia sanzione come accaduto nel Gp del Messico -, significherebbe subire un Gran premio di squalifica. Una sanzione che potrebbe compromettere la vittoria del titolo.

Va però ricordato che il vantaggio di Verstappen su Norris è ampio, ma mancano ancora quattro Gran premi e due Sprint Race. Nel Gp del Messico Verstappen è apparso molto nervoso ed è stato punito dai giudici di gara per due manovre scorrette, per un totale di venti secondi di penalità. A Interlagos inoltre sarà costretto a cambiare motore e dovrà scontare una penalità sotto forma di retrocessione in griglia.

Vietato commettere errori. Ma in ogni caso l'olandese rimane convinto della bontà della sua guida. "A dispetto di tutto, non cambierò il mio stile di guida, continuerò come ho sempre fatto", ha precisato Verstappen. Da oggi l'olandese correrà sul filo del rasoio, nel tentativo di potersi almeno presentare al via fino all’8 dicembre, data in cui si concluderà la stagione.