"Leao via a gennaio, un ex Ct al posto di Fonseca": ultimi rumors sul Milan

Rafa Leao, da qualche partita, non è più un titolare del Milan. Nonostante i rossoneri siano a corto di risultati, di gol e di prestazioni di livelli, sembra proprio che Paulo Fonseca non lo veda. E la storia dell'asso portoghese con la maglia rossonera potrebbe già essere ai titoli di coda. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe un top club europeo.

Se ne era già parlato la scorsa estate, ma il prossimo anno potrebbe davvero concretizzarsi il trasferimento. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona starebbe pensando di acquistare Leao. L’ex Sporting Lisbona e Lille ha una clausola rescissoria di 175 milioni di euro valida i primi 15 giorni della finestra estiva di mercato 2025. Una cifra fuori portata per la maggior parte dei club europei, anche quelli più ricchi.

Ma non è detto che Fonseca riesca a mangiare il celebre panettone. L'allenatore portoghese sta rendendo ben al di sotto le aspettative di inizio stagione. E non basta solo una vittoria nel derby della Madonnina per giudicare una squadra senza arte né parte. In caso di addio anzi tempo, la dirigenza potrebbe pensare di sostituirlo con una vecchia conoscenza del nostro calcio. Roberto Mancini ha da poco chiuso la sua esperienza in Arabia Saudita. E conosce molto bene Milano, dato che ha allenato due volte i cugini interisti.