L'Inter batte il Venezia: Lautaro-gol, pari annullato all'ultimo secondo. Inzaghi bracca Conte

L'Inter approfitta del clamoroso passo falso interno del Napoli contro l'Atalanta (un ko 0-3 inatteso, soprattutto nella misura), batte il Venezia 1-0 a San Siro non senza soffrire. All'ultimo secondo, infatti, la rete del pareggio ospite viene annullata al Var. E così la testa del campionato si ricompatta.

La classifica ora vede gli uomini di Antonio Conte sempre primi a quota 25 punti, con i nerazzurri di Simone Inzaghi a 24 e quelli di Gian Piero Gasperini a 22. Al terzo posto, a pari merito con la Dea, la lanciatissima Fiorentina di Palladino. Nel gruppone di testa, anche la Juventus a quota 21 e la Lazio a 19 (impegnata lunedì all'Olimpico contro il Cagliari nel posticipo), con il Milan a 17 ma con la gara di Bologna da recuperare.

A San Siro decide un lampo di Lautaro Martinez al 65' su assist del solito Dimarco. Tante le occasioni da gol per i padroni di casa e campioni d'Italia in carica, che sprecano più volte con Marcus Thuram e con Mkhitaryan, con l'armeno che pochi minuti prima il gol dell'argentino va a segno, ma la rete viene annullata dal Var per fuorigioco.

I lagunari però sfiorano a loro volta la rete prima e dopo lo svantaggio, con Oristanio, Pohjanpalo, Nicolussi Caviglia e Yeboah, prima della clamorosa rete di Sverko al 98' annullata per fallo di mano. E ora, tra una settimana, c'è proprio Inter-Napoli.