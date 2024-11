Sinner a Torino per le Atp Finals, "protetto dalle forze dell'ordine": una scena sconcertante

04 novembre 2024 a

a

a

Niente Parigi-Bercy. La testa è tutta sulle Atp Finals di Torino, dove Jannik Sinner vuole rifarsi dopo la finale persa lo scorso anno (contro Novak Djokovic). Di sicuro il 23enne altoatesino arriva al torneo come uno dei favoriti, dopo aver smaltito il virus influenzale che lo ha debilitato prima del Masters 1000 parigino. Sarebbe il primo italiano nella storia a vincere le Finals, in programma dal 10 al 17 novembre.

Nel capoluogo piemontese, intanto, in molti lo hanno atteso di fronte all'hotel Principi di Piemonte, dove il tennista sta alloggiando, per salutarlo e festeggiarne l’arrivo in Piemonte. Quando lo hanno visto arrivare, protetto da un cordone delle forze dell'ordine, lo hanno salutato con applausi, cori e tanto entusiasmo. Sinner ha fatto letteralmente impazzire i tifosi italiani, accolto da un'autentica ovazione al suo arrivo in città.

Jannik Sinner, "Tahlia lo segue dappertutto": chi è questa ragazza, la Kalinskaya che dice?

Jannik si è intrattenuto con loro, si è affacciato dall'ingresso dell'hotel e ha salutato i presenti: "Grazie di cuore a tutti", le sue parole. Rivolgendosi ai fan mentre i cori continuavano ad accompagnarlo. Oggi, lunedì 5 novembre, sarà giornata di test fisici per il campione azzurro, che da martedì comincerà invece gli allenamenti al Pala Alpitour. Riguardo a Sinner, ha di nuovo parlato nelle ultime ore Adriano Panatta: "Ha fatto bene a riposarsi una settimana e a saltare Parigi-Bercy — le sue parole a La Domenica Sportiva — Una cosa è certa, lui parte nettamente favorito alle Atp Finals”.

Intanto Sinner, insieme a Bolelli e Vavassori, faranno gli onori di casa al 'Grand Opening Show’, uno spettacolo che, venerdì 8 novembre a partire dalle ore 21, inaugurerà ufficialmente le Nitto ATP Finals. I tre azzurri scenderanno in campo al fianco di tre grandi protagonisti della musica italiana: Blanco, Madame e Marco Mengoni. Ci sarà naturalmente Alessandro Cattelan, che condurrà la serata.